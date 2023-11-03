На Київщині дівчину збив потяг, вона перебігала колію в навушниках
У Бучі Київської області дівчина перебігала залізничну колію і потрапила під потяг.
Про це повідомила поліція Київщини.
Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річна дівчина у невстановленому місці перебігала платформу в навушниках.
– Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося, – йдеться у повідомленні.
У неділю, 29 жовтня в Одесі автомобіль влетів у вітрину кавʼярні де відпочивали люди.
Фото, джерело: поліція Київщини
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