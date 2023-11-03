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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Київщині дівчину збив потяг, вона перебігала колію в навушниках

На Київщині дівчину збив потяг, вона перебігала колію в навушниках

У Бучі Київської області дівчина перебігала залізничну колію і потрапила під потяг.

Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річна дівчина у невстановленому місці перебігала платформу в навушниках.

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– Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося, – йдеться у повідомленні.

У неділю, 29 жовтня в Одесі автомобіль влетів у вітрину кавʼярні де відпочивали люди.

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Фото, джерело: поліція Київщини

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Буча, Київська область, потяги
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Діана Линник
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