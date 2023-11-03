Нідерланди виділять €500 млн на боєприпаси для України

Нідерланди готують для України новий пакет військової допомоги на €500 млн, до якого увійдуть боєприпаси та снаряди.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час дводенного візиту до України.

Вона уточнила, що йдеться про “значні суми” для підтримки України у розв’язаній РФ війні. Міністр зазначила, що українцям потрібна підтримка, щоб продовжувати боротьбу з агресором.

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– Продовжувати боротьбу можна лише у тому випадку, якщо вони (українці, – Ред.) знають, що ми продовжимо відправляти подібну підтримку, – зазначила Оллонгрен.

Вона уточнила, що допомога на €500 млн буде виділена до середини 2024 року. Із цієї суми близько €260 млн спрямують на артилерійські снаряди і €240 млн – на боєприпаси для танків.

Міністр уточнила, що продовження підтримки з боку Нідерландів було її меседжем для президента України Володимира Зеленського.

Оллонгрен наголосила, що постійна підтримка необхідна для “витривалості” української армії.

Міністр звернула увагу, що українці, незалежно від того, перебувають вони на фронті, у тилу, чи в уряді, “так само войовничі, як і на початку”.

– Українці, як і раніше, впевнені, що треба продовжувати боротьбу. По суті, щоб повернути своє життя таким, яким воно було раніше, – заявила вона.

Під час візиту до України Кайса Оллонгрен відвідала Харків та Київ і зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Нідерланди наступного року також планують надати нашій державі багатофункціональні винищувачі F-16. Наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном.

Джерело: Het Financieele Dagblad, Het Parool

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