Перевізники Польщі перенесли блокування кордону, переговори тривають – посол України

Україна працює у партнерстві з владою Польщі, щоб дійти компромісу з її перевізниками і переконати їх не блокувати рух вантажного транспорту на українсько-польському кордоні.

Про це заявив в ефірі телемарафону Єдині новини посол України в Польщі Василь Зварич.

– Протести перенесли на 6 листопада – це вже маленька перемога. Тому наразі всі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками певних компромісів і пояснити їм, що переважна більшість вимог нереалістичні. Оскільки вони суперечать правовому полю та взаємним зобов’язаннями між Україною та Євросоюзом, зокрема щодо відновлення дозволів на міжнародні автоперевезення, – наголосив дипломат.

І нагадав, що діє угода з ЄС, яка скасувала такі дозволи на двосторонній основі, тому і польські, і українські перевізники не потребують таких дозволів.

Зараз дивляться

– Далі намагатимемося переконати перевізників у тому, що такі методи блокування кордону контрпродуктивні. Польська влада теж це розуміє і намагається переконати посольських страйкарів не блокувати, не обмежувати значно рух через кордон, – додав Зварич.

За його словами, наразі ситуація на кордоні й так складна через російську агресію, тому Україна не може собі дозволити створити якісь додаткові перепони під час перевезення товарів через кордон із Польщею.

– Віримо, що здоровий глузд переможе і польські перевізники дослухаються, – підсумував дипломат.

Він також пояснив, що вимоги перевізники висувають передусім польській владі, а Україна перебуває в тісному контакті з відомствами Польщі та воєводствами, бо саме на них покладено роль перемовників.

– Ми отримали запевнення від Мінінфраструктури Польщі, що вони одразу звернуться до страйкувальників із наполегливим проханням не блокувати кордон… Ми сподіваємося, що вдасться дійти порозуміння. Оскільки всі усвідомлюють – і в Польщі, і в Україні, і Європі, – що такі форми протесту, блокування кордону шкодять нам усім, і Україні, і Польщі, і польському, й іноземному бізнесу, – підсумував Зварич.

Напередодні ввечері голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко повідомив, що польські перевізники перенесли дату початку блокади руху вантажного транспорту на українсько-польському кордоні з 3 на 6 листопада.

За його словами, блокада розпочнеться о 13:00 за Києвом 6 листопада. Водночас організатори протесту отримали офіційний дозвіл місцевої влади на його проведення до 3 січня 2024 року.

Фото: Посольство України у Польщі

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