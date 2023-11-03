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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Питання щодо Taurus обговорюється, але Німеччині потрібно більше часу для рішення – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна все ще сподівається отримати німецькі далекобійні ракети Taurus.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телеканалу ZDF.

Він зазначив, що Берлін, вочевидь, потребує більше часу для ухвалення рішення щодо цієї зброї.

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– Пояснення, які ви відкрито чуєте у німецьких медіа – такі самі, які ми чуємо за зачиненими дверима. Ці пояснення час від часу розвиваються. Цього тижня ми почули позицію міністра оборони. Як ми розуміємо, питання щодо Taurus обговорюється, але німецький уряд потребує більше часу, щоб сформувати фінальне рішення, – розповів Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна виконує домовленості, якщо якась країна просить обмежити діапазон використання озброєння певною територією.

Водночас Кулеба подякував за рішення Німеччини передати системи ППО Patriot, які допоможуть захищати життя людей і українську енергетичну інфраструктуру.

Раніше у Бундестазі вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus.

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Taurus, Війна в Україні, Дмитро Кулеба
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