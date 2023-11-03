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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни поставили в Авдіївці нову ціль, незабаром почнуть третю хвилю наступу – Барабаш

Росіяни поставили в Авдіївці нову ціль, незабаром почнуть третю хвилю наступу – Барабаш
Фото: Генштаб ЗСУ

Незабаром росіяни почнуть третю хвилю наступу на Авдіївку Донецької області. Окупанти мають на меті захопити коксохімічний завод.

Про це в етері телемарафону Єдині новини повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За його словами, біля Авдіївки не вщухають стрілецькі бої. Наразі росіяни не використовують техніку, а відправляють піхоту, яка намагається штурмувати місто з півдня й півночі.

Зараз дивляться

Барабаш зазначив, що росіяни обрали для себе нову ціль — Авдіївський коксохім.

– Є перехоплення, навіть у телеграм-каналах розвивають усю цю історію. Тепер у них нова ціль – це коксохім, треба “взяти коксохім” і крапка. Ми розуміємо, що третя хвиля з дня на день почнеться, зараз трохи просохнуть ґрунти й вони поїдуть, бо є певне накопичення. Ми це бачимо й чуємо, – підкреслив глава МВА.

Раніше у NYT повідомили, що три тижні запеклих боїв біля Авдіївки стали чи не найдорожчою битвою для Росії з початку повномасштабної війни.

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Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область
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