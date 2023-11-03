Скасування відстрочки від призову для студентів після 30: нардеп пояснив, на якій стадії законопроєкт

У профільних комітетах Верховної Ради відбувається дискусія щодо законопроєкту, яким пропонується обмежити вік студентів для відстрочки від мобілізації.

Про це розповів сьогодні на брифінгу нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, представник президента у парламенті Федір Веніславський.

За його словами, обговорення триває як у комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, так і в комітеті ВР з питань освіти.

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Нардепи намагаються знайти варіант, який не обмежить права українців, але водночас стане запобіжником для зловживань.

– Я не можу сказати, що він (законопроєкт, – Ред.) загальмувався… Ідуть дискусії, як найчіткіше виписати правила, які, з одного боку, не обмежать кожному громадянину України гарантованого Конституцією права на здобуття освіти, а з другого – унеможливлять ті факти зловживань, коли різко зросла кількість осіб, які після 25-30 років вирішили здобути іншу, абсолютно непрофільну, в іншій сфері освіту, – наголосив Веніславський.

Нардеп не зміг озвучити конкретних термінів, коли Верховна Рада розгляне документ у сесійній залі.

За його словами, це станеться, “щойно буде досягнуто консенсусу з усіх дискусійних питань”. У такому разі, на думку Веніславського, цей законопроєкт має шанс потрапити до зали ВР.

Відстрочка від мобілізації: що передбачає законопроєкт №9672

Ініціаторами законопроєкту №9672 є нардепи Федір Веніславський (Слуга народу), Ірина Констанкевич (група За майбутнє), Мар’яна Безугла (Слуга народу).

Документ передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту.

Водночас не можна буде мобілізувати студентів до 30 років (здобувачів професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти), які здобувають чи підвищують рівень освіти, а також докторантів.

Зміни хочуть внести до статті 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Автори законопроєкту пояснюють, що з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов’язаних громадян почали здобувати рівень освіти, “який у більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий”.

Наприклад, у 2022 році до закладів освіти зарахували 106 771 чоловіка призовного віку. Вони здобувають рівень освіти, що є рівнозначним або нижчим за вже здобутий.

Нардепи вважають, що нинішні норми законодавства дозволяють таке “опосередковане уникнення призову на військову службу під час мобілізації”.

Джерело: Media Center Ukraine

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