Скільки днів минуло від початку повномасштабної війни в Україні
В Україні триває повномасштабна війна, кожен день якої приносить страждання та біль втрат. Але українці – незламна нація, яка вже понад 1,5 року опирається російській агресії. Який сьогодні день війни в Україні 2023 – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Війна в Україні триває рік і вісім місяців. Дивіться, скільки днів минуло від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
До речі, втрати особового складу армії РФ сягнули 297 тис.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко