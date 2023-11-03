Скільки днів минуло від початку повномасштабної війни в Україні

В Україні триває повномасштабна війна, кожен день якої приносить страждання та біль втрат. Але українці – незламна нація, яка вже понад 1,5 року опирається російській агресії. Який сьогодні день війни в Україні 2023 – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні триває рік і вісім місяців. Дивіться, скільки днів минуло від 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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До речі, втрати особового складу армії РФ сягнули 297 тис.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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