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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Стаття Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні – Politico

США Україна
Фото: Getty Images

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розпалює дебати про підтримку Сполученими Штатами України.

Про це пише Politico.

За даними видання, коментарі українського генерала є приводом для перегляду американської підтримки Києва в ключі “стільки, скільки буде необхідно”.

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– І це може зробити підйом України вгору проти Росії та в залах Конгресу ще крутішим, – вказує Politico.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Києву, заявив, що відвертість Залужного “пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України”. За його словами, їхня позиція полягає в тому, що, крім військового аспекту, Штати повинні продовжувати підтримувати Україну фінансово й в усіх інших напрямах, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

– Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія щодо кінцевої мети? Який тут план? Я не думаю, що у них є план, – сказав Хоулі.

Сенатор-демократ Бен Кардін, який також є очільником комітету у закордонних справах Сенату США, повідомив про те, що оцінка Залужного “збігається з тим, що нам повідомляли”.

Однак коментарі Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

Сенатор Річард Блюменталь наголошує на необхідності продовжувати підтримувати Україну, тому що це “життєво важливо для національної безпеки США, навіть якщо гігантського прориву не буде”.

– Сенат, найімовірніше, схвалить збільшення допомоги Україні, що є частиною запиту президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, який також охоплює підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також більше ресурсів для південного кордону з Мексикою, – йдеться в повідомленні.

Водночас спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег. У середу він заявив республіканцям у Сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджував, що може переконати законодавців схвалити ці поставки лише окремо від заходів для Ізраїлю.

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Зазначено, що заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі.

Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, наголошував на необхідності більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону.

У матеріалі для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що завадило швидкому контрнаступу.

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Джерело: Politico
Війна в Україні, Валерій Залужний, США
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