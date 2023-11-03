Стаття Залужного спонукає партнерів до перегляду військової допомоги Україні – Politico

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розпалює дебати про підтримку Сполученими Штатами України.

Про це пише Politico.

За даними видання, коментарі українського генерала є приводом для перегляду американської підтримки Києва в ключі “стільки, скільки буде необхідно”.

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– І це може зробити підйом України вгору проти Росії та в залах Конгресу ще крутішим, – вказує Politico.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Києву, заявив, що відвертість Залужного “пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України”. За його словами, їхня позиція полягає в тому, що, крім військового аспекту, Штати повинні продовжувати підтримувати Україну фінансово й в усіх інших напрямах, щоб ситуація не зайшла в глухий кут.

– Це, природно, викликає запитання: яка саме наша стратегія щодо кінцевої мети? Який тут план? Я не думаю, що у них є план, – сказав Хоулі.

Сенатор-демократ Бен Кардін, який також є очільником комітету у закордонних справах Сенату США, повідомив про те, що оцінка Залужного “збігається з тим, що нам повідомляли”.

Однак коментарі Залужного не послабили підтримку з боку найактивніших прихильників України в Конгресі.

Сенатор Річард Блюменталь наголошує на необхідності продовжувати підтримувати Україну, тому що це “життєво важливо для національної безпеки США, навіть якщо гігантського прориву не буде”.

– Сенат, найімовірніше, схвалить збільшення допомоги Україні, що є частиною запиту президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів, який також охоплює підтримку Ізраїлю і Тайваню, а також більше ресурсів для південного кордону з Мексикою, – йдеться в повідомленні.

Водночас спікеру Палати представників Майку Джонсону доводиться переконувати більш скептично налаштованих колег. У середу він заявив республіканцям у Сенаті, що виступає за надання Україні більшої кількості зброї, але стверджував, що може переконати законодавців схвалити ці поставки лише окремо від заходів для Ізраїлю.

Зазначено, що заява Залужного, схоже, спрямована на те, щоб вплинути на дебати в американському Конгресі.

Генерал, як і президент України Володимир Зеленський, наголошував на необхідності більш досконалих винищувачів, безпілотників, ракет більшої дальності та артилерії, щоб прорвати російську оборону.

У матеріалі для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що завадило швидкому контрнаступу.

Джерело : Politico

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