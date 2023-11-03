Україна спонукала 17 тис. окупантів залишити фронт завдяки ІПСО – голова Командування спецоперацій США

Глава Командування спеціальних операцій армії США стверджує, що завдяки інформаційно-психологічним операціям (ІПСО) Україні вдалося вивести з поля бою 17 тис. росіян, навіть не зробивши жодного пострілу.

Про це пише Business Insider.

За словами американського генерал-лейтенанта Джонатана Браги, командувача Командуванням спеціальних операцій ЗС США, зусилля України з розповсюдження повідомлень стали важливим інструментом, який переконав тисячі росіян покинути свої пости.

Зараз дивляться

“Передача повідомлень зіграла величезну роль у тактичному й оперативному сенсі” в Україні, заявив Брага на щорічній конференції Асоціації армії США в жовтні.

– Ми підтримували наших українських партнерів. У вас є 17 тис. росіян, які покинули Україну. Це 17 тис. солдатів, яких вам не довелося підривати на полі бою або знищувати. Це послабило оборонні механізми (російських військ, – Ред.), – сказав Брага.

Використовуючи соціальні мережі, військова або розвідувальна служба може зібрати детальну інформацію про супротивника, його техніку та особовий склад і використати її для нанесення ударів по окремих військовослужбовцях і підриву їхнього морального духу.

– На тактичному рівні підрив волі та морального духу окремих солдатів, підрив загального потенціалу підрозділу – це невід’ємна і традиційна військова діяльність, спрямована на те, щоб посіяти сумніви у свідомості противника, – сказав Брага.

Як зазначає видання, Україна провела безліч операцій в інформаційному просторі. Вмовляючи союзників надіслати більше зброї або висміюючи недоліки Росії на полі бою, українці демонструють високу майстерність використання інформації у своїх інтересах.

Існує незліченна безліч прикладів низького морального духу росіян, якими можуть скористатися українські операції, і Кремль намагається протистояти ефектам, описаним Брагою. Серед них такі жорстокі заходи, як розстріл солдатів, які відступають або не виконують накази, як це робили радянські війська під час Другої світової війни.

Звичайно, у Росії є своя потужна пропагандистська машина. У роки холодної війни КДБ використовував інформаційні операції як частину масштабнішої кампанії “активних заходів” з підриву Заходу і НАТО.

За даними Business Insider, протягом кількох тижнів, що передували широкомасштабному контрнаступу України цього літа, Кремль розіслав інформаційним агентствам інструкції, які вимагали описувати можливості України в позитивному світлі, щоб посилити сприйняття успіхів російських військових під час відбиття київських військ.

США спостерігають за досвідом України

Американські військові також визнають потенціал інформаційних операцій, і Брага, будучи командувачем силами спеціальних операцій армії США, розуміється на їх проведенні, пише видання.

Загроза близької війни з Китаєм або Росією підштовхнула американське військове і розвідувальне співтовариство до збільшення інвестицій в інформаційні операції, щоб мати можливість формувати інформаційне поле бою до, під час і після військових дій.

В американському співтоваристві спеціальних операцій основну роботу з проведення інформаційних операцій і формування інформаційного поля виконують групи психологічних операцій і бригади зі зв’язків із громадськістю. Перед солдатами спецназу армії США також ставлять завдання розвитку специфічних культурних і мовних знань для полегшення навчання партнерських сил.

Ці “м’які” навички можуть бути використані і проти супротивників, особливо тих, кого не вдається переконати вийти з боротьби тільки силою зброї.

– Наш обов’язок – нав’язати противнику вартість і переконання в його менталітеті. Зрештою, війна – це змагання воль. Можна використовувати стратегію знищення противника… зрештою, потрібно переконати людину припинити робити те, що вона робить, – каже Брага.

Операція Бариня

Нагадаємо, наприкінці вересня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що успішно провело спецоперацію Бариня, у результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова.

Алфьоров, зі свого боку, умовив 11 військових вийти з ним разом на територію України і здатися в полон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.