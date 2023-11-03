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Важливо продовжувати підтримку. У Білому домі прокоментували статтю Залужного

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist підтверджує необхідність подальшої допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, – сказав він, коментуючи слова українського генерала.

Кірбі зазначив, що під час війни змінюються і потреби.

Зараз дивляться

– Ми розвиваємось і вже розвинули те, що надали Україні, оскільки розвивається сама війна, і я підозрюю, що цей процес буде продовжуватись, – додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Він підкреслив, що підтримувати актуальні потреби ЗСУ було б легше, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування на підтримку України. Цей пакет передбачає не лише можливості для України, адже значна частина цих коштів піде на поповнення запасів озброєнь США.

У матеріалі для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що завадило швидкому контрнаступу.

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Джерело: White House
Війна в Україні, Валерій Залужний, Джон Кірбі
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