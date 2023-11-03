Важливо продовжувати підтримку. У Білому домі прокоментували статтю Залужного

Стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виданню The Economist підтверджує необхідність подальшої допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

– Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, – сказав він, коментуючи слова українського генерала.

Кірбі зазначив, що під час війни змінюються і потреби.

Зараз дивляться

– Ми розвиваємось і вже розвинули те, що надали Україні, оскільки розвивається сама війна, і я підозрюю, що цей процес буде продовжуватись, – додав координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Він підкреслив, що підтримувати актуальні потреби ЗСУ було б легше, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування на підтримку України. Цей пакет передбачає не лише можливості для України, адже значна частина цих коштів піде на поповнення запасів озброєнь США.

У матеріалі для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що завадило швидкому контрнаступу.

Джерело : White House

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