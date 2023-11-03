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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Яка ситуація на фронті та що заважає контрнаступу – оцінка розвідки Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Бої на фронті протягом останніх тижнів свідчать про продовження тенденції, яка спостерігається з самого початку великої війни – перевага на боці сил, що обороняються, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За оцінками британських розвідників, на Півдні просування ЗСУ  “залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій РФ”, а наступ росіян в районі Авдіївки провалився через міцну українську оборону.

– Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна однобічність тактичної авіації: обидві сторони підтримували надійну протиповітряну оборону, що не дозволяло бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку штурмовим діям, – кажуть у розвідці.

Там вважають, що географічні масштаби конфлікту перешкоджають наступальним діям.

Зараз дивляться

– Обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1 200-кілометрової лінії зіткнення, – пояснили британці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist заявив, що глибокого та красивого прориву, найімовірніше,  не буде, проте наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу на полі бою, продовжуючи наступ.

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