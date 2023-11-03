Яка ситуація на фронті та що заважає контрнаступу – оцінка розвідки Британії

Бої на фронті протягом останніх тижнів свідчать про продовження тенденції, яка спостерігається з самого початку великої війни – перевага на боці сил, що обороняються, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

За оцінками британських розвідників, на Півдні просування ЗСУ “залишається відносно статичним між двома основними лініями добре підготовлених оборонних позицій РФ”, а наступ росіян в районі Авдіївки провалився через міцну українську оборону.

– Головним фактором цього явища, ймовірно, була відносна однобічність тактичної авіації: обидві сторони підтримували надійну протиповітряну оборону, що не дозволяло бойовим літакам надавати ефективну повітряну підтримку штурмовим діям, – кажуть у розвідці.

Там вважають, що географічні масштаби конфлікту перешкоджають наступальним діям.

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– Обидві сторони намагалися зібрати вільні ударні сили, здатні до прориву, оскільки більшість їхніх мобілізованих військ потрібна для утримання 1 200-кілометрової лінії зіткнення, – пояснили британці.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю виданню The Economist заявив, що глибокого та красивого прориву, найімовірніше, не буде, проте наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як зберігати ініціативу на полі бою, продовжуючи наступ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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