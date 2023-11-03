Зросла кількість загиблих через удар РФ по Новій пошті під Харковом
У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на термінал Нової пошти під Харковом.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
– На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу Нової пошти, – йдеться у повідомленні.
Кількість загиблих через атаку зросла до восьми. Ще 15 людей поранені.
Ввечері 21 жовтня РФ завдала ракетного удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич Харківського району. Окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Фото: Поліція Харківщини
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