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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Хтось забув, де перебуває. Дикий про трагедію 128 бригади на Запорізькому напрямку

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Урочисте нагородження солдатів перед строєм – це важливо, але десь на Хрещатику під захистом ППО, а от у прифронтових селах, за кількасот метрів від лінії фронту – це злочинне недбальство.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив екскомандир взводу батальйону Айдар, ветеран АТО Євген Дикий, коментуючи нещодавню трагедію на Запорізькому напрямку, де окупанти вдарили ракетою по особовому складу 128 бригади. 

– Це персональне недбальство, не знаю, чиє, але воно є. Дуже нагадало Чернігівську трагедію, дуже схоже, але там принаймні були цивільні волонтери. На мою думку, і вони не мали права не розуміти таких речей, та кадрові військові точно не мають права таких речей не розуміти, – сказав він. 

Дикий зазначив, що самі по собі урочисті нагородження військових не несуть загрози і мають проводитися для того, щоби мотивувати українських захисників, але це має відбуватися у безпечних місцях.

Зараз дивляться

– Сама по собі практика урочистого нагородження військових перед строєм не несе в собі нічого поганого. Це столітні традиції всіх армій світу. Нагородження перед строєм залишається мотивацією. Солдати мають бачити своїх бійців, які здійснили мужні вчинки, і що начальство, командування бачить ці вчинки, – зауважує ветеран.

Трагедія на Запорізькому напрямку

3 листопада на Запорізькому напрямку армія РФ вдарила балістичною ракетою Іскандер-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули українські військовослужбовці.

У Міноборони України заявили, що проведуть розслідування за фактом цієї трагедії.

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Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Російська агресія
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