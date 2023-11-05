Карта бойових дій на 5 листопада 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 5 листопада 2023

Ситуація в Україні на 5 листопада 2023

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Біла Гора, Катеринівка, Бердичі, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Республіканець, Червоний Маяк, Берислав, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське, Наддніпрянське Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили чотири атаки противника.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали.

На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку загарбник вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати РФ у війні на 5 листопада 2023

особового складу ‒ близько 305 090 (+990) осіб,

танків ‒ 5284 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14) од,

артилерійських систем – 7375 (+12) од,

РСЗВ – 867 (+6) од,

засобів ППО ‒ 570 (+2) од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 од,

крилатих ракет ‒ 1554 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1047 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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