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Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ Про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. 

Як повідомляють в Міноборони, документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. 

– Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО, – йдеться у повідомленні. 

Очікувані результати: 

  • ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку; 
  • в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
  • людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
  • удосконалена електронна система військового обліку;
  • автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
  • розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС; 
  • ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом; 
  • вдосконалене психологічне забезпечення; 
  • нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
  • належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби. 

Моніторинг та оцінку результатів впровадження концепції здійснюватиме Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

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Мобілізація в Україні

3 березня 2022 року був затверджений указ президента Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану. Того ж дня в Україні оголосили загальну мобілізацію.

18 серпня мобілізацію було продовжена на 90 днів до 15 листопада. Відповідно, чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та спроможні виконувати військовий обовʼязок, можуть бути мобілізовані.

Кого та до якого віку можуть мобілізувати в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, мобілізація, Рустем Умєров
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