У розвідці Британії розповіли про проблеми армії РФ перед зимою

Із наближенням зими розповіді російських військових, яким вдалося повернутися живими, свідчать про те, що одвічна боротьба з погодними умовами залишається головною турботою окупаційної армії. Це наслідок низької мотивації й нестабільної логістики.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії з посиланням на військову конференцію Огарковські читання, яка відбулася в Москві 1 листопада.

За її даними, один з окупантів розповів, що вони тижнями були “мокрими з голови до ніг” на передовій.

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– Один солдат зауважив, що ризик обстрілу українських сил означає, що вони “не можуть закип’ятити навіть чашку чаю”. Вони кажуть, що живуть і харчуються “одноманітною” їжею в глибокій багнюці, – йдеться у зведенні розвідки 5 листопада.

Тобто дані з відкритих джерел свідчать про те, що у росіян загалом дуже погано із забезпеченням гідного рівня комфорту й належного адміністрування на оборонних позиціях.

– Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою, – вважають у британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу.

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