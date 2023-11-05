Знищення ракетоносія Аскольд у Керчі та загострення біля Авдіївки: події на фронті за тиждень

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу. Ворог продовжує обстрілювати нашу країну як вздовж лінії фронту, так і ракетами.

Окупанти намагаються прорвати українську оборону, стягуючи на Авдіївський напрямок свої резерви та окопуючись на Херсонському напрямку. Втім, українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

Про найголовніші події війни протягом тижня – читайте далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Авдіївський напрямок

Мелітопольський напрямок

Лимано-Купʼянський напрямок

Херсонський напрямок

Ситуація у Чорному морі та Криму

Авдіївський напрямок

На думку військового експерта та полковника ЗСУ Петра Черника, Путін зрозумів, що захоплення України не вдається, але йому потрібен хоч якийсь результат, враховуючи наближення виборів у РФ наступної весни. Кремлівський диктатор хоче показати росіянам хоч якийсь успіх, тому російські війська до весни 2024 року намагатимуться вийти хоча б на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини.

– Чому саме Авдіївка? Авдіївка і Бахмут – це ворота до Донеччини. Якщо зуміють їх взяти, то вийти на адмінкордони області – не таке вже й складне завдання. От саме тому йдуть там такі люті бої, – сказав він.

Експерт зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку підконтрольна Силам оборони України, а окупанти зазнають безпрецедентних втрат як особового складу, так і військової техніки.

– Втрати особового складу та техніки РФ безпрецедентні, особливо за перші 6 днів. Убитими втратили понад 5 тис. Цю цифру спокійно множимо на три, тому що є поранені, і маємо 15 тис. за 6 днів. Далі танками втратили більш як 130 одиниць, бойовими броньованими машинами – понад 250 та більше ніж 200 одиниць артилерії. Але є момент – росіяни ніколи не рахувалися зі своїми солдатами, й бої за Бахмут це показали, – додав Черник.

Мелітопольський напрямок

Головне завдання українських захисників на цьому напрямку – вийти на північне Приазов’я, щоб перерізати сухопутний коридор до Криму. Втім, на Південному плацдармі ЗСУ перейшли в зону “стратегічної рутини”.

– Так звану зону Суровікіна пройшли наполовину. Ми якраз посередині, і це найважче, бо там тунелі, окопи, бліндажі, захисні споруди тощо. Це дуже складні інженерні споруди, а що-що – росіяни уміють окопуватися.

Лимано-Купʼянський напрямок

Цей напрямок також напряму повʼязаний з Бахмутом. За словами Черника, окупанти активно атакують на цій ділянці фронту, сподіваючись, що сили оборони перекинуть туди свої підрозділи з-під Бахмута, там самим послабивши свою оборону там. Експерт зазначив, що на сьогодні російські окупанти не мають там достатнього потенціалу, щоб прорвати оборону ЗСУ.

– Це теж політичне місто для росіян. Путін сказав, що воно їхнє, Путін нагородив їхніх недогероїв, і вони вийти звідти не можуть. Вони дуже повільно рухаються до оперативного оточення, і це може скластися. Якщо там це угруповання буде знищено або, ще краще, – уполонене – то це для нас буде велетенський крок уперед.

Херсонський напрямок

На Херсонському напрямку окупанти змінили командувача військ Дніпро, яке відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра. Такі дії Кремля можуть свідчити про посилення тиску на російські сили.

Як повідомляла розвідка Британії, саме в цьому районі протягом останніх тижнів активізувалися бойові дії, оскільки Сили оборони України намагаються відновити контроль над східним берегом річки.

Тим часом в ISW повідомили, що українські військові нібито висадилися на лівому березі Херсонської області й утримують ділянку дороги, що сполучає низку населених пунктів. Утім, українська сторона таку інформацію поки що не коментує.

Ситуація в Чорному морі та Криму

Українські військові продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі окупантів у Криму.

Напередодні у Керчі було уражено один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій Калібрів. Цю інформацію сьогодні підтвердив Командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук.

За словами Олещука, наші пілоти тактичної авіації “немов SCALPелем пройшлись” по заводу. Тут йшлося, що Повітряні сили атакували франко-британськими крилатими ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

– Це один з найсучасніших ракетних кораблів Каракурт, він є носієм Калібрів до восьми штук може брати на борт, але ще рано казати, що в них ракетний потенціал закінчився. У них ще є два важкі фрегати класу Адмірал Макаров і є ще ціле сімейство цих нових ракетних кораблів. Ну і найнебезпечніша зброя – це чотири підводні човни, які можуть з-під води відстрілювати Калібри, розповів військовий експерт Петро Черник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 620-ту добу.

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