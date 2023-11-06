Україна виготовляє безпілотники-камікадзе, що здатні літати на 1000 кілометрів. Дрони вже замовляють українські захисники для своїх операцій.

Про це повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.

Він зазначив, що Україна має не лише аналог іранського дрона Shahed, а й потужніші моделі.

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– В Україні багато державних і приватних виробників. У нас є аналог “Шахеда”, а є і більш потужні моделі, бо “Шахеди” так далеко не літають. Ми зараз зосередилися на виробництві більш складних і дорогих проєктів з високими характеристиками, – сказав він.

Гендиректор зазначив, що рекордна дальність бойового вильоту серед українських безпілотників – 1000 кілометрів.

Про розробку дрона-камікадзе, що здатен літати на 1000 км, на початку року повідомляло колишнє керівництво Укроборонпрому. БпЛА тоді був лише на стадії випробування.

Раніше у Генштабі ЗСУ анонсували зимові атаки дронами на регіони Росії та Крим.

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