Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки

Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Фото: Pexels

Графіки відключення електрики на території України можуть застосувати у разі дефіциту потужностей в енергосистемі. Вони виникнуть, якщо відбудеться руйнування енергооб’єктів.

Деякі графіки відключення світла вже оприлюднено. В яких областях є оновлений розклад обмеження електропостачання – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Київ і область – графік відключення світла

ДТЕК розробив графіки відключень світла для жителів столиці та Київської області.

Зараз дивляться

За даними компанії, графіки залишатимуться на офіційному сайті протягом року та застосовуватимуться лише в разі виникнення необхідності.

Графік відключення світла в Україні 2023 – розклад відключення електроенергії

Дніпропетровська область

У Дніпрі споживачі будуть без світла чотири години двічі на день, якщо не виникне ще більшого дефіциту потужностей.

Графік відключення світла в Україні 2023 – розклад відключення електроенергії

Одеська область

В Одеській області діятиме графік вимкнення електроенергії: три години – знеструмлення, три години – з можливим обмеженням постачання електрики, три години – зі світлом.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Графік відключення світла в Україні 2023 – розклад відключення електроенергії

Львівська область

Всього у Львові та області є шість груп відключень світла. У Львівобленерго звертають увагу, що цей час може збільшуватися на одну годину, тому що враховується час шляху бригад між енергооб’єктами.

Під час повітряної тривоги фахівці не можуть перебувати на об’єктах, бо вони можуть піддатися атаці російських військ. Цей фактор може вплинути на більшу перерву в електропостачанні.

Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки

Полтавська область

У компанії Полтаваобленерго оприлюднили розклад погодинного відключення світла. Він має шість черг, охоплює назви населених пунктів, вулиць і номери будинків.

Після оновлених даних про ліміт споживання на наступну добу буде визначатися графік, згідно з яким обмежуватимуть електропостачання в певний час.

Залежно від ліміту, фахівці визначатимуть, скільки черг одночасно буде вимкнено.

Тернопільська область

У Тернопільській області графік погодинного відключення мережі охоплює шість груп. Споживачам гарантовано відключатимуть електрику на три години, а також, можливо, додатково – на три години.

Сам розклад обмеження електропостачання розподілено по днях. Перша група – понеділок, четвер, неділя, друга – вівторок і п’ятниця, а третя – середа, субота.

Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки

У Міністерстві енергетики України запевняють, що зараз виробленої електроенергії повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. У відомстві стверджують, що наразі обмежень не передбачається у жодній з областей.

Читайте також
Як обрати електрообігрівач: ціни й на що звернути увагу
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки

Відключення електроенергії, відключення світла, Війна в Україні, віялові відключення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух
Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних
Полон
Ураження ракетоносія РФ на заводі в Керчі стало унікальною операцією в історії – Defense Express
Вибух у Керчі - вражений корабель Аскольд
Військовий облік на підприємстві 2023: експерт розповів, як проводиться та що відомо
Війна

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь