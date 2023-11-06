На Запоріжжі зафіксовано ворожий дрон, працює ППО
У понеділок, 6 листопада, Запорізьку область атакував російський безпілотник.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначено, що по ворожому об’єкту працює ППО.
Наразі в області триває повітряна тривога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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