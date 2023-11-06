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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

На Запоріжжі зафіксовано ворожий дрон, працює ППО

Вибухи, ППО
Фото: Міноборони

У понеділок, 6 листопада, Запорізьку область атакував російський безпілотник.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначено, що по ворожому об’єкту працює ППО.

Зараз дивляться

Наразі в області триває повітряна тривога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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На Запоріжжі зафіксовано ворожий дрон, працює ППО

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Війна в Україні, Запорізька область
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