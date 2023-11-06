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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Не готові віддати свободу цьому… Зеленський нецензурно висловився про Путіна в ефірі

Не готові віддати свободу цьому… Зеленський нецензурно висловився про Путіна в ефірі
Фото: Офіс президента

Українці не готові віддати свою свободу “довбаному терористу” Володимиру Путіну.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі програми Meet the Press американського телеканалу NBC News.

– У мене багато сили. Але навіть якщо ми почуваємося сильними та маємо багато енергії, це не означає, що ми хочемо воювати все наше життя, тому що ціна велика, тому що війна забирає кращих із нас, найкращих героїв, найкращих чоловіків, жінок і дітей. Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному (f—ing) терористу Путіну. Ось чому ми воюємо, – сказав він.

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До речі, раніше Зеленський запевнив, що на нього ніхто з лідерів ЄС чи США не тисне з приводу того, щоб Україна сіла за стіл переговорів із Росією.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін
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