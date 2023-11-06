Нові тести та правила: як іноземцю отримати громадянство України

У квітні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав оновлені правила оформлення громадянства, які почнуть діяти вже 27 жовтня. Як іноземцю отримати громадянство України під час воєнного стану, куди звертатися, які документи потрібні тощо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Куди звертатися та підстави для отримання громадянства

Заява з необхідними документами подається людиною особисто до територіального підрозділу Державної міграційної служби України. У разі поважних причин (хвороби заявника, стихійного лиха тощо) її може подати й інша особа або ж вона може бути надіслана поштою.

Щоб іноземець мав право отримати громадянство України, він має безперервно проживати на законних підставах в Україні протягом останніх 5 років.

Зараз дивляться

Для деяких категорій осіб цей термін становить 2 роки. До них належать:

особи, які перебували у шлюбі з громадянином України понад 2 роки, який припинився внаслідок його смерті;

особи, яких визнано біженцями;

особи, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом та нагороджені державною нагородою;

особи, які мають визначні заслуги перед Україною;

особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;

особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання.

Також іноземці для отримання громадянства України повинні мати дозвіл на імміграцію та володіти державною мовою відповідно до рівня, встановленого законодавством України. Він підтверджується відповідним сертифікатом після складання іспитів.

Ще однією підставою для набуття іноземцем громадянства України є наявність законних джерел доходу.

Які документи потрібні

До уповноваженого органу іноземець має подати такий пакет документів:

заява про прийняття до громадянства України, в якій засвідчується визнання і дотримання Конституції України та законів України;

декларація про відсутність іноземного громадянства або зобов’язання припинити іноземне громадянство.

сертифікат про рівень володіння державною мовою;

документи, що підтверджують законність джерел існування (копії реєстраційних документів ФОП або ТОВ (якщо людина є засновником), копії трудової книжки, наказу про призначення (якщо людина є найманим працівником) тощо).

Які тести треба здавати

Серед нових умов для набуття громадянства – підтвердження знань з історії та Конституції України шляхом складання іспитів на знання цих дисциплін. Проте наразі немає чітко прописаного механізму, який вказував би на процедуру проходження.

Якщо особа становить державний інтерес для України, то вона може отримати відстрочку від перевірки знань. Але такі люди протягом двох років з дня отримання громадянства повинні все ж таки підтвердити знання з історії та Конституції України.

Також потрібно скласти іспит зі знання української мови.

Термін розгляду заяви

Загальний термін розгляду заяв про прийняття до громадянства України не повинен перевищувати 1 рік з дня їх надходження.

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