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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ракетна атака на Одесу та вибухи в окупантів у Седово та Мелітополі: головні події ночі 6 листопада

Ракетна атака на Одесу та вибухи в окупантів у Седово та Мелітополі: головні події ночі 6 листопада

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Опівночі в окупованому Мелітополі було гучно

Цієї ночі в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, було гучно. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, прилетіло по окупантах. Зараз намагаються встановити, де саме пролунав вибух.

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Низка вибухів в Одесі: постраждали 5 людей

Місцеві жителі кажуть, що почули вибухи щойно пролунала повітряна тривога.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що пʼятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки РФ по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення. Всі госпіталізовані, медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок ракетної атаки на Одесу пошкоджено Національний художній музей

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі вікна та шибки. Зараз проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження об’єкта в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До речі, саме 6 листопада одеському музею виповнюється 124 роки.

Протягом цієї ночі російські війська кілька разів атакували Херсон

Били з тимчасово окупованого лівого берега.

Під удар потрапили житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки. Інформація про поранених відсутня.

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В окупованому Седово пролунали вибухи

На окупованій Донеччині у Седово стався приліт по складу ворожого БК, після чого у селищі зникли електрика та зв’язок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Росіяни використовували це селище (Седово, – Ред.) як базу для оперативно-тактичного накопичення, зокрема, боєкомплектів. Там було і є чому “забавовнити”. Як кажуть наші джерела, пансіонат Дружба, оце ми туди “завітали”. Там були казарми, склад БК. Є обережні дані щодо гвинтокрилів. На сьогодні ми не можемо це ані підтвердити, ані спростувати, – сказав він ефірі телемарафону.

Також Седово, розташоване недалеко від Маріуполя у Новоазовському районі, знову було закрито на виїзд та в’їзд.

Під час війни призов не скасують

В Україні триватиме призов під час воєнного стану, а рекрутинг є новим інструментом залучення молодих людей до захисту країни. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Міноборони зараз розглядає декілька інструментів, які дозволять українцям ставати на військовий облік, “дивитися, які є потреби саме з фахової сторони та які здібності, досвід та освіта людини найкращим чином допоможуть реалізувати потенціал під час служби”.

Ізраїль виграв “перший бій поза атмосферою Землі”

Ізраїлю вдалося збити балістичну ракету поза атмосферою Землі, що стало “першим боєм у космосі”. Найімовірніше, зброю було знищено системою ППО Arrow 2.

The Telegraph пише, що запуск балістичної ракети було здійснено підтримуваними Іраном хуситами з Ємену. Вона пролетіла майже 1000 миль (понад 1600 км) над Аравійським півостровом на шляху до ізраїльського портового міста Ейлат.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення, де циліндрична балістична ракета, що наближається, ледь помітна до того, як лунає вибух.

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