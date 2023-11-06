Російська атака по Одещині, початок місії МВФ і просування на Херсонщині: головні новини 6 листопада

Армія РФ завдала значних ударів по Одесі під час атаки ракетами та дронами, внаслідок чого там поранено восьмеро людей. Верховна Рада отримала законопроєкт від президента, який стосується продовження воєнного стану й мобілізації на 90 діб.

У ДБР зареєстрували кримінальне провадження через ракетний удар Іскандером-М по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області. Водночас військові ЗСУ незначно просуваються на лівому березі Херсонської області.

Що відбулося в Україні та світі за добу 6 листопада 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

У Раду внесено законопроєкт на продовження воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти для продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Зараз воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада 2023 року. Глава держави має намір продовжити їх до 14 лютого 2024 року. Це буде вже дев’яте продовження після початку повномасштабної агресії РФ.

Атака РФ ракетами та дронами по Одесі

Військові РФ атакували Одесу та область різними типами ракет і ударними дронами Shahed, внаслідок чого постраждало вісім людей.

Зафіксовано влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, яка не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зареєстровано провадження через удар РФ по 128 бригаді на Запоріжжі

У Державному бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі воїнів ЗСУ зі 128 бригади та жителів внаслідок удару РФ ракетою Іскандер-М по населеному пункту в Запорізькій області. У бригаді вже підтвердили загибель щонайменше 19 військових.

У ДБР стверджують, що ініційовано службове розслідування дій посадових осіб, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії неподалік лінії фронту. Розпочато справу за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Обрано запобіжний захід народному депутату Горвату

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Роберту Горвату, підозрюваному у заволодінні земельними ділянками на понад 123 млн грн. Йому призначили заставу в розмірі 26 840 000 грн з покладанням низки обов’язків до 24 грудня 2023 року включно.

Якщо за нардепа внесуть заставу, тоді Горват має з’являтися до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, не залишати територію України без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та інше.

Оголошено про підозру нардепу Ніколаєнку через смертельне ДТП

Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру за фактом ДТП у Житомирській області, внаслідок якої загинула 18-річна дівчина. За даними ДБР, він рухався з перевищенням дозволеної швидкості.

Підозра оголошена за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого — це ч. 2 ст. 286 ККУ.

У ДБР нагадали, що вранці 3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на повнолітню дівчину.

Призначено цілодобовий домашній арешт Дубінському

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють в організвції схеми незаконного перетину кордону для чоловіків. Йому призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Нардепу Дубінському потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

Заблоковано рух вантажівок на трьох пунктах пропуску з Україною

На кордоні з України спостерігаються проблеми з рухом вантажівок через початок страйку польських перевізників. Пропускна спроможність – не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець – Корчова, Ягодин – Дорохуськ та Рава-Руська – Хребене.

Просування ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Українські воїни незначно просунулися на лівому березі Херсонської області за 3 км від річки Дніпро, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами від 4 листопада, ЗСУ займають позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). За даними російських ЗМІ, позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка – Пойма (10 км на схід від Херсону і 4 км від Дніпра).

Початок роботи місії МВФ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні, щоб переглянути програму розширеного фінансування EFF. Згідно з планом, вона працюватиме як офлайн, так і онлайн.

До складу української команди, яка долучиться до зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники Національного банку України, Міністерства фінансів й інших держорганів.

Затримано агента ФСБ, який готував удари по енергостанціях і залізниці

Служба безпеки України затримала жителя Вінницької області, який співпрацював з російською ФСБ. Там він займався підготовкою атак на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

Чоловік намагався розвідати локації вузлових залізничних станцій, які могли використовуватися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів до фронту. Водночас він визначав розташування ключових електропідстанцій у Вінницькій області.

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