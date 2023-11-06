У Повітряних силах показали, як знищували ворожі Шахеди на Одещині
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відеокадри, як бійці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь відпрацювали по ворожих безпілотниках над Одещиною в ніч проти 6 листопада.
Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 листопада.
– Ураження ударних безпілотників Shahed-131/136 у небі над Одещиною. На відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь, – підписав він відео.
В ніч проти 6 листопада російська армія атакувала Одесу й область різними типами ракет і ударними дронами Shahed.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, яка не використовувалася.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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