У Повітряних силах показали, як знищували ворожі Шахеди на Одещині

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відеокадри, як бійці зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь відпрацювали по ворожих безпілотниках над Одещиною в ніч проти 6 листопада.

Відео він опублікував у своєму Telegram-каналі у понеділок, 6 листопада.

– Ураження ударних безпілотників Shahed-131/136 у небі над Одещиною. На відео – бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь, – підписав він відео.

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В ніч проти 6 листопада російська армія атакувала Одесу й область різними типами ракет і ударними дронами Shahed.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про влучання ракет у середмісті та по промисловій будівлі, яка не використовувалася.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків і музей в історичній частині міста, зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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