Відновлення ринку реклами на ТБ у 2023-му сягне 55% від об’ємів 2021 року у гривні – прогноз Ocean Media Plus

За підсумками 2023 року відновлення телерекламного ринку сягне 55% від об’ємів 2021 року у національній валюті. Такий оновлений прогноз публікує компанія Ocean Media Plus.

За останні 10 місяців вже близько 450 брендів рекламодавців повернулись в ефір національних каналів, причому важливим для відновлення ринку стало повернення міжнародних FMCG-клієнтів, найбільша активність яких припала на другу половину року, зауважують у компанії.

Так, за 2023-й суттєво збільшили активність чи повернулися в ефір: Nestle, L’Oréal, Coca-Cola, PepsiСo, Henkel, Unilever, Danone, Beiersdorf, Reckitt Benckiser та інші.

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Загалом за жовтень частка реклами фармацевтичних брендів в ефірі українських телеканалів сягнула 45%, а частка FMCG брендів – близько 30%. Активними також є категорії: зв’язок, торгівля, фінанси та беттинг.

– Телебачення залишається найбільш ефективним і водночас найбільш недооціненим медіа рекламодавцями. І ті активності великих міжнародних рекламодавців, які відбувались у 2023 році, надто в другій його половині, є підтвердженням високої ефективності телебачення – клієнти розміщуються в ефірі, додають бюджети, запускають нові бренди і, що найважливіше – бачать ефекти і позитивний вплив на продажі та свій бізнес, – пояснив президент Ocean Media Plus Андрій Партика.

За його словами, ТБ підтримувало бізнес дуже лояльною ціновою політикою під час найважчих періодів 2022-2023 років і продовжуватиме це робити наступному, адже ціни все ще не наздоженуть накопичувальну споживчу інфляцію за три роки.

Партика розповів, що вже почали перемовини з рекламним ринком на наступний рік, більшість провідних медійних агенцій вже отримали їхні пропозиції, тому найближчим часом очікується переговорна активність щодо рекламних кампаній клієнтів.

Водночас зауважує, що частина клієнтів не повернеться, вони втрачені Україною назавжди. Йдеться про тих, які знаходилися на окупованих територіях, у прифронтових зонах, чиї власники з РФ.

– Натомість ми спостерігаємо, як відбувається заміщення вивільнених ніш на ринку, як бізнеси починають рекламувати нові бренди, за 2023 рік відбулося понад 30 лончів на телебаченні. Частина клієнтів досить активно рекламуються, щоб зараз зайняти вільні ніші, адже знають, що після війни зробити буде набагато складніше, – підсумував президент Ocean Media Plus.

Ocean Media Plus прогнозує, що у 2024 році телерекламний ринок зросте на +50% у гривні до 2023 року за рахунок збільшення інвестицій поточних рекламодавців і повернення тих, хто зараз не в ефірі, але має такі плани.

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