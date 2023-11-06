Як в Україні отримати дозвіл на зброю 2023: процедура та необхідні документи

Питання особистої безпеки почало турбувати українців із початком повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді, напевно, кожен українець замислювався над придбанням зброї для самозахисту.

Проте володіння зброєю – важливий і відповідальний крок, що вимагає певної підготовки. Насамперед необхідно отримати дозвіл на володіння зброї, щоб користуватися та зберігати її законно.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році та про важливі етапи цього процесу – Факти ICTV запитали в адвоката адвокатського об’єднання Лещенко, Дорошенко і партнери Аліни Давидової.

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Навіщо потрібно оформлювати дозвіл на зброю в Україні

За період широкомасштабної війни в українському суспільстві все частіше почало виникати питання придбання зброї для захисту свого життя та здоров’я, майна та своїх близьких.

– Однак не варто забувати, що придбання та володіння зброєю має здійснюватися виключно з урахуванням встановлених вимог закону. Оскільки за недотримання таких вимог законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, – каже адвокат.

За словами Давидової, отримання дозволу на зброю надає особі можливість придбати й володіти нею на законних підставах, відповідно, уникнути юридичної відповідальності за недотримання цих вимог.

Окрім цього, наявність дозвільної системи щодо володіння зброєю, дозволяє державі контролювати її використання, забезпечувати виконання превентивної функції щодо захисту суспільства від використання зброї не за призначенням і запобігати випадкам втратити чи крадіжки зброї.

Як змінилася процедура отримання дозволу на зброю на період воєнного стану

Отримати дозвіл на зброю в Україні можна згідно з п.п. 1, 2 розділу 1 Положення про дозвільну систему.

Дозвільна система поширюється на:

вогнепальну зброю (нарізна воєнних зразків, несучасна стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна) та бойові припаси до неї;

холодну зброю (арбалети, мисливські ножі тощо);

пневматичну зброю калібру понад 4,5 мл і швидкістю польоту кулі понад 100 м/сек;

пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів;

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, вибухові матеріали та речовини.

– Видача дозволів на вказані види зброї здійснюється у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. А загальний порядок видачі дозволів на зброю діє в Україні ще з 1998 року, – додає адвокат.

Процедура отримання дозволу на зброю під час дії воєнного стану змінилася частково – дещо спростилася, однак лише для певного виду зброї.

Процедуру отримання дозволу спростили згідно з наказом МВС №170 від 01.03.2022. Цей документ спростив порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння виключно щодо мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Відтак, сьогодні в Україні фактично діє два порядки, які регулюють процедуру отримання дозволів на зброю:

загальний – Інструкція, затверджена наказом МВС України № 622 (поширюється на всі види зброї, яка охоплюється дією дозвільної системи);

тимчасовий – затверджений Наказом МВС України від 01.03.2022 року №170, котрий поширюється на отримання дозволів на мисливську зброю в період воєнного стану.

– Варто зауважити, що строк дії Наказу МВС №170 обмежується виключно періодом дії воєнного стану та поширюється лише на мисливську зброю. До того ж після закінчення чи припинення дії воєнного стану, впродовж 10 днів, особа має оформити зброю та дозвіл на неї з дотриманням умов, визначених Інструкцією, – додає адвокат.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні 2023: куди звертатися та документи

– Щоб отримати тимчасовий дозвіл на зброю під час дії воєнного стану, громадянин Україні має звернутися до уповноважених підрозділів Національної поліції України, – каже Давидова.

Пакет документів для оформлення дозволів на мисливську зброю:

письмова заява особи про видачу дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї;

копії сторінок паспорта громадянина України;

копія військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу (за наявністю);

копією посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Служби судової охорони, Державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, служби цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України, або копією посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку, або копією дозволу на зброю (за наявністю).

– Дозвіл на зброю особа отримує після проведення органами поліції певних перевірок, тривалість яких не повинна перевищувати двох днів. Це стосується лише оформлення тимчасового дозволу, – додає адвокат.

Для одержання в органах поліції дозволу на придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї громадянами подаються:

заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного виду, моделі;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Якщо ж ви хочете відразу оформлювати загальний дозвіл на зброю, тобто згідно з Інструкцією, то потрібно звертатися до територіальних підрозділів поліції.

Щоб отримати в органах поліції дозвіл на придбання будь-якого виду зброї, вам необхідно мати такі документи:

заяву щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання;

заповнену картку-заяву;

медичну довідку (крім охолощеної зброї);

довідку про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їхнього застосування (крім охолощеної зброї);

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з позначкою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України (для осіб, які мають ID-паспорт – копію паспорта та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).

Перелік документів, які власник має надати до органів поліції для одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощенної зброї:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу поліції;

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

дублікат дозволу з позначкою магазину про продаж зброї, пристрою або з позначкою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з позначкою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги. Окрім цього, власником зброї пред’являється договір страхування.

– Зазначу, що строк дії дозволів на зберігання та носіння зброї становить три роки, після чого особа може звернутися із заявою про продовження терміну дії такого дозволу. Водночас перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання та носіння) охолощеної зброї не проводиться, – додає адвокат.

Процедура отримання дозволу на зброю 2023

Спершу потрібно подати до органів поліції пакет документів та отримати дозвіл на придбання зброї. Дозвіл на придбання діє лише три місяці. Протягом 10 днів із дня придбання необхідно зареєструвати зброю в органах поліції за місцем свого проживання з одержанням дозволу на її зберігання та носіння.

– Варто суворо дотримуватися правил зберігання зброї та бойових припасів, основних частин, пристроїв та патронів до зброї. Їх потрібно зберігати в металевих ящиках та сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї. Також важливо стежити, аби зброя зберігалася в розрядженому стані, – радить Давидова.

Якщо громадянин України в період дії воєнного стану планує купувати лише мисливську зброю:

Потрібно подати до уповноваженого підрозділу Національної поліції України документи для отримання дозволу на придбання такої зброї. Купити мисливську зброю. Подати до органів поліції необхідні документи разом із заявою про видачу дозволу на зберігання та носіння відповідної зброї.

– Після цього людина отримує дозвіл на зберігання, носіння зброї, який чинний до завершення/припинення дії воєнного стану, – каже адвокат.

Хто не зможе отримати дозвіл на зброю в Україні

Неможливість отримання дозволу на зброю, в першу чергу, повʼязані із віковими обмеженнями:

з 18 років можна отримати дозвіл на придбання холодної, вихолощеної, пневматичної зброї, а також дозвіл на придбання та зберігання (носіння) газових пістолетів;

з 21 року – дозвіл на придбання мисливської гладкоствольної зброї;

з 25 років – дозвіл на придбання мисливської нарізної зброї.

Будь-яких інших чітких заборон для отримання дозволу на зброю немає, однак, якщо за результатами медичного огляду буде виявлено наявність медичних протипоказань для володіння зброєю, то особа не зможе отримати дозвіл.

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