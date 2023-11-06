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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії

Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії
Фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише дисертацію в Національному університеті Одеська юридична академія.

Про це повідомляється на сайті Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема та анотація дисертації засекречені. Вказано, що вони “становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку”.

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На сайті також зазначено ключові слова роботи: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарні стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії
скриншот
Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії
скриншот
Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії
Залужний пише дисертацію на засекречену тему в Одеській юридичній академії

Дата, час та місце захисту дисертації не повідомляються.

Протягом року Залужний зробив шість публікацій за темою своєї наукової праці в українських виданнях.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті для The Economist написав про те, що війна перейшла у позиційну стадію, що призведе до її затягування.

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Валерій Залужний
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