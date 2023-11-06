ЗСУ трохи просунулися на лівому березі Херсонщини – ISW
Українські підрозділи незначно просунулися до південно-західного кута ферми сонячних батарей у районі Підстепного – це за 3 км від річки Дніпро.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з геолокаційними кадрами від 4 листопада, українські війська займають позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). А російський військкор повідомив, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).
Також українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області.
5 листопада російські війська продовжили завдавати ударів керованими авіабомбами по правому березі Херсонської області. За 4 листопада російські війська випустили 50 авіабомб по населених пунктах Херсонської області.
Один російський військовий блогер стверджує, що за останню добу російські війська завдали понад 40 ударів авіабомбами ФАБ-500 у Херсонській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк