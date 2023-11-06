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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ трохи просунулися на лівому березі Херсонщини – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи незначно просунулися до південно-західного кута ферми сонячних батарей у районі Підстепного – це за 3 км від річки Дніпро.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокаційними кадрами від 4 листопада, українські війська займають позиції в Кринках (30 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). А російський військкор повідомив, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра).

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Також українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області.

ЗСУ на лівому березі Херсонщини досягли успіхів – ISW

5 листопада російські війська продовжили завдавати ударів керованими авіабомбами по правому березі Херсонської області. За 4 листопада російські війська випустили 50 авіабомб по населених пунктах Херсонської області.

Один російський військовий блогер стверджує, що за останню добу російські війська завдали понад 40 ударів авіабомбами ФАБ-500 у Херсонській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

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Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ, Херсон
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