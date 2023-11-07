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Україна
Яна Брензей, Ведуча Вікна Новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Будуть удари по ворожих тилах: Мусієнко про будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом

Будуть удари по ворожих тилах: Мусієнко про будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом
Фото: Генштаб ЗСУ

Будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом – це один з нових викликів. Україна має знищувати та пошкоджувати тили, щоб здійснити прорив та перемогти у повномасштабній війні.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі ведучій телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

– Я думаю, що зараз ми побачимо неодмінно, тому що бойові дії в зимовий період будуть характеризуватися тим, що будуть удари по ворожих тилах. Була вже заява бригадного генерала Баранова про те, що будемо бити потужно по окупованій території й по військових об’єктах на російській території, щоб знищувати й пошкоджувати тили. Ви ж бачите, вони вже хочуть залізницю будувати з Ростову в Крим. Це теж виклик, – вважає аналітик.

Зараз дивляться

Військовий експерт зазначив, що Україні потрібно активніше робити маневри, однак це створює більше ризиків під час ухвалення рішень.

– Для зміни стратегії нам потрібно активніше застосовувати маневри. Це ризик, тому що це ризиковість ухвалення рішень. Це наполегливість в ухваленнях рішень, інноваційність в системі керування, зброї, яка необхідна, і місця визначення точок, де ми можемо застосувати ці маневри.

А що це таке маневр? Це навіть коли потрібно з якоїсь позиції відійти, щоб забезпечити концентрацію зусиль на одному чи двох напрямках, де можна здійснити прорив. Це дуже важливо. Я думаю, що на цьому буде зосереджена увага. Пошук таких місць. Одним з них є лівобережжя Херсонщини, – звернув увагу Мусієнко.

Нещодавно стало відомо, що окупанти почали будувати залізницю між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом з боку Донецька. Вона проходитиме територією окупованої частини Запорізької області.

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Війна в Україні, Донецьк, Залізниця, Крим, Олександр Мусієнко, Ростов-на-Дону
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