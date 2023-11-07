На окупованій Херсонщині росіяни мінують об’єкти інфраструктури – ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на окупованій території Херсонської області російські військові мінують об’єкти критичної інфраструктури.
Окупанти закопують вибухівку біля стаціонарних газорозподільних пунктів, електропідстанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури.
У ГУР вважають, що загарбники, ймовірно, хочуть знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться тікати.
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