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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На окупованій Херсонщині росіяни мінують об’єкти інфраструктури – ГУР

енергетика електрика світло
Фото: Pixabay

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на окупованій території Херсонської області російські військові мінують об’єкти критичної інфраструктури.

Окупанти закопують вибухівку біля стаціонарних газорозподільних пунктів, електропідстанцій та інших об’єктів критичної інфраструктури.

У ГУР вважають, що загарбники, ймовірно, хочуть знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться тікати.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, Електростанція, Мінування, Херсонська область
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