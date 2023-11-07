Нові табори для військовополонених росіян та вибухи у Донецьку та Запоріжжі: головні новини 7 листопада

Україна поступово наближається до початку переговорів щодо членства в Європейському Союзі, хоча з боку Угорщини запроваджуються дії, що блокують це просування.

Тим часом у Сполучених Штатах активно закликають до поставок допомоги Україні, оскільки Конгрес США досі не ухвалив рішення про підтримку української держави, як це пропонував американський президент Джо Байден.

Про ці та інші головні події 7 листопада в Україні та світі – читайте в дайджесті на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Зеленський запровадив санкції РНБО

Вибух у Запоріжжі

Вибухи у Кривому Розі

Вибухи у Донецьку

Нові табори для військовополонених росіян

Єврокомісія оцінила прогрес України

Нові погрози Орбана

Євросоюз надасть Україні €250 млн

В США закликають надати допомогу Україні

Зеленський запровадив санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про санкції проти дев’яти компаній, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом та його партнерами.

Під санкції РНБО на 10 років потрапили компанії Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, Dendar Investment Fund Limited.

Водночас запроваджуються обмеження на два роки проти компаній Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited, International Distribution Systems Limited, CTF Holdings S.A.

Згідно із санкціями, передбачено блокування активів компаній і запобігання виведенню капіталу з України.

Вибух у Запоріжжі

У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для Запорізької, а також Херсонської та Миколаївської областей.

– Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття, – писали військові.

Перед цим військові спостерігали активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках із загрозою застосування авіаційного озброєння.

Вибухи у Кривому Розі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині зранку під час повітряної тривоги пролунав вибух. Опівдні – знову вибух.

Про це повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни, – написав він.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо, люди не постраждали.

Вибухи у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний стовп диму.

За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився так званий Республіканський центр безпілотних систем, який займався підготовкою військових операторів дронів.

Є повідомлення про загиблих і поранених, але кількість постраждалих поки що не уточнюється.

Нові табори для військовополонених росіян

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриють новий табір для утримання окупантів.

Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору.

– Збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, погіршенням мотивації російських солдатів, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною, – йдеться у повідомленні проєкту Хочу жить.

Сам табір розташований у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

Зазначено, що як і у випадку з табором Захід-1, умови відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Червоного Хреста.

У проєкті наголосили, що утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями.

Єврокомісія оцінила прогрес України

Європейська комісія 8 листопада зазначить, що Україна повністю виконала чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Про це інформує Радіо Свобода, журналісти якого отримали в розпорядження звіт щодо України – внутрішній документ Єврокомісії.

Віцепрем’єрка із європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина каже, що формулювання щодо прогресу України у звіті Єврокомісії будуть “стриманими”, але фінальне рішення лідерів блоку щодо відкриття переговорів ще попереду.

Чиновниця зазначила, що навколо очікуваного звіту Єврокомісії “забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня 2022 року”.

Нові погрози Орбана

Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС на саміті у грудні, доки не буде скасовано закон про мову у сфері освіти.

– Нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним. Ми не можемо з цим погодитися, – сказав він.

В Україні був запроваджений закон, що зобов’язує меншини, до слова, не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

За словами Орбана, в Угорщині занепокоєні, що діти, які ростуть в угорськомовних сім’ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.

– Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки є цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію в Європейський Союз, – наголосив він.

Євросоюз надасть Україні €250 млн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів схвалив угоду, яка дозволить залучити ще €250 млн від Європейського Союзу на швидке відновлення.

Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, а також на підтримку українських аграріїв.

Крім того, під час засідання уряду 7 листопада Шмигаль повідомив, що Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив €300 млн.

В США закликають надати допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр фінансів Джанет Єллен, глава Пентагону Ллойд Остін та адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер закликали американський Конгрес затвердити надання Україні $11,8 млрд.

Його також підписали деякі члени Палати представників та Сенату.

У листі сказано, що американські високопосадовці 7 листопада “надіслали листа до Конгресу із закликом схвалити запит адміністрації Байдена щодо надання $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки Україні в рамках додаткового президентського пакету”.

Зазначається, що ініційований Джо Байденом пакет передбачає військову, економічну й гуманітарну допомогу, “спрямовану на збереження інтересів нацбезпеки США під час глобальних викликів”.

– Пряма бюджетна підтримка України нерозривно пов’язана з її успіхом на полі бою в спротиві незаконному вторгненню РФ, – наголошується у зверненні.

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