Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк

РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк

Російський ракетоносій Аскольд внаслідок ракетного удару по суднобудівному заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі в Криму був значно пошкоджений. Ремонт обійдеться Росії значно дорожче, ніж будівництво нового корабля для ведення війни проти України.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі українським журналістам. Ймовірно, ракетоносій Аскольд не відновлюватимуть після пошкодження, припустила речниця ОК Південь.

– Злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Ймовірно, дійсно він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі, знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель, – звернула увагу Гуменюк.

За інформацією речниці ОК Південь, ракетоносій Аскольд найближчим часом однозначно не зможе брати участь у війні проти України.

Зараз дивляться

Надвечір 4 листопада під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Керчі в Криму. Пізніше стало відомо про пошкодження російського ракетоносія Аскольд, який проходив випробування для подальшого виведення в море та завдання ударів по території України.

Читайте також
Ймовірно, не підлягає ремонту: фото наслідків удару по російському ракетоносію Аскольд
РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк

Фото: СтратКом ЗСУ

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Вибух у Керчі, Керч, Кораблі, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Рада підтримала переспрямування військового ПДФО до держбюджету на оборону
Снаряди, боєприпаси
Затяжна війна – значний ризик для економічних перспектив України: прогноз МВФ
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці
Верховна Рада
Франція планує виділити у фонд підтримки України €200 млн
Себастьєн Лекорню

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь