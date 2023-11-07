РФ дешевше побудувати новий ракетоносій Аскольд, ніж відновити пошкоджений – Гуменюк

Російський ракетоносій Аскольд внаслідок ракетного удару по суднобудівному заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі в Криму був значно пошкоджений. Ремонт обійдеться Росії значно дорожче, ніж будівництво нового корабля для ведення війни проти України.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у коментарі українським журналістам. Ймовірно, ракетоносій Аскольд не відновлюватимуть після пошкодження, припустила речниця ОК Південь.

– Злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Ймовірно, дійсно він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі, знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель, – звернула увагу Гуменюк.

За інформацією речниці ОК Південь, ракетоносій Аскольд найближчим часом однозначно не зможе брати участь у війні проти України.

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Надвечір 4 листопада під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Керчі в Криму. Пізніше стало відомо про пошкодження російського ракетоносія Аскольд, який проходив випробування для подальшого виведення в море та завдання ударів по території України.

Фото: СтратКом ЗСУ

Джерело : Суспільне

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