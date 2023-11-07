РФ перекинула бойові гелікоптери до аеропорту Маріуполя після “бавовни” в Таганрозі
Росія почала перекидати бойові гелікоптери у район аеропорту тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область) після вибухів у Таганрозі.
Такі дані озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відео з російськими вертольотами.
– Після вибухів та пожежі в аеропорту Таганрога русня частково та тимчасово перебазувала частину бойових гвинтокрилів у район Маріупольського аеропорту, – зазначив він.
Андрющенко припустив, що окупанти вже не знають, де безпечно сховати свої гелікоптери.
Вибухи в Таганрозі: що відомо
У вівторок, 7 листопада, в російському місті Таганрог (Ростовська область) прогриміли потужні вибухи в районі аеропорту. Очевидці стверджували, що “затрусилися будинки, вікна, земля”.
А в мережі публікували фото, на яких було видно стовп диму.
Петро Андрющенко з посиланням на джерела зазначав, що після “бавовни” на аеродромі палали гвинтокрили РФ.
За його даними, окупанти системно використовують аеродром у Таганрозі для базування як вертолітних підрозділів, так і систем ППО, техніки до перекидання в Україну.
5 листопада в селищі Сєдове на окупованій Донеччині стався приліт по складу ворожого БК, після чого зникли електрика та зв’язок.
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