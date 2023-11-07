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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ перекинула бойові гелікоптери до аеропорту Маріуполя після “бавовни” в Таганрозі

Гелікоптери РФ
Фото: Getty Images

Росія почала перекидати бойові гелікоптери у район аеропорту тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область) після вибухів у Таганрозі.

Такі дані озвучив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відео з російськими вертольотами.

– Після вибухів та пожежі в аеропорту Таганрога русня частково та тимчасово перебазувала частину бойових гвинтокрилів у район Маріупольського аеропорту, – зазначив він.

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Андрющенко припустив, що окупанти вже не знають, де безпечно сховати свої гелікоптери.

Вибухи в Таганрозі: що відомо

У вівторок, 7 листопада, в російському місті Таганрог (Ростовська область) прогриміли потужні вибухи в районі аеропорту. Очевидці стверджували, що “затрусилися будинки, вікна, земля”.

А в мережі публікували фото, на яких було видно стовп диму.

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Петро Андрющенко з посиланням на джерела зазначав, що після “бавовни” на аеродромі палали гвинтокрили РФ.

За його даними, окупанти системно використовують аеродром у Таганрозі для базування як вертолітних підрозділів, так і систем ППО, техніки до перекидання в Україну.

5 листопада в селищі Сєдове на окупованій Донеччині стався приліт по складу ворожого БК, після чого зникли електрика та зв’язок.

Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер, Маріуполь
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