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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА

Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА
Фото: Міноборони

Війська РФ почнуть третю хвилю наступу на Авдіївку Донецької області після покращення погодних умов.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ворог перегруповувався після другої невдалої хвилі своїх штурмових дій. Росіяни підтягували резерви техніки та особового складу.

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– Третя хвиля однозначно буде… Скоріш за все, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку, тому що майже тиждень падав рясний дощ, ґрунти дуже важкі, й техніка не їде по таких ґрунтах, – розповів Барабаш.

Глава МВА зазначив, що окупанти не припиняють атаки ні вдень, ні вночі. Здебільшого увага росіян зосереджена на північ від міста.

Окрім того, останнім часом зросла кількість людей, які записуються на евакуацію з міста.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що Авдіївка перетворилася для РФ на “чорну діру”.

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Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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