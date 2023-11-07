Серед загиблих була дитина. СБУ затримала агента РФ, який навів Іскандер на Харків
Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ГУ Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), який скоригував повітряну атаку на Харків 6 жовтня.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Правоохоронці нагадали, що того дня окупанти вдарили по місту ракетами Іскандер. Унаслідок атаки загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик, десятки цивільних дістали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали і декілька житлових будинків у центрі Харкова.
Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав загарбникам електронні координати “цілей” з прив’язкою до місцевості.
– Зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг і мостів. Спецслужба РФ завербувала його через Телеграм. Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення ЗСУ на території регіону, – йдеться у повідомленні.
Отриману інформацію чоловік передавав до російського ГРУ через “зв’язкового” з тимчасово окупованої території на сході. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації “ЛНР” на прізвисько Шаман, якому СБУ раніше повідомила про підозру.
Під час обшуків у затриманого виявлено:
- 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;
- банківські картки, на які надходили “зарплати” від російського ГРУ;
- понад 10 тис. дол., одержаних злочинним шляхом.
Ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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