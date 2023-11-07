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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Львівській політехніці відреагували на скандальну заяву Фаріон

У Львівській політехніці відреагували на скандальну заяву Фаріон
Фото: Факти ICTV

На скандальні заяви колишнього народного депутата Ірини Фаріон відреагували в Національному університеті Львівська політехніка, де вона працює викладачем. Там стверджують, що не несуть відповідальності за висловлювання працівників поза навчальним закладом.

Згідно з коментарем університету, там діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти університету. Але поза закладом адміністрація ЗВО не несе відповідальності за дії та слова працівників.

Водночас у Львівській політехніці звернули увагу, що кожен воїн, який захищає народ, попри віросповідання та мову спілкування, заслуговує найвищої поваги.

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В одному з корпусів Львівської політехніки почали з’являтися плакати з вимогою відреагувати на скандальні заяви Фаріон і звільнити викладачку.

Нещодавно Ірина Фаріон зробила скандальну заяву, що нібито не може вважати українцями російськомовних військових, назвавши захисників нібито збродом. Це викликало негативну реакцію в суспільстві.

Заступник очільника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання Фаріон протягом воєнного стану, щоб не допустити підривну діяльність у тилу.

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Ірина Фаріон, Війна в Україні, Львів, скандал, Університет
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