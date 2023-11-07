У Львівській політехніці відреагували на скандальну заяву Фаріон
На скандальні заяви колишнього народного депутата Ірини Фаріон відреагували в Національному університеті Львівська політехніка, де вона працює викладачем. Там стверджують, що не несуть відповідальності за висловлювання працівників поза навчальним закладом.
Згідно з коментарем університету, там діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти університету. Але поза закладом адміністрація ЗВО не несе відповідальності за дії та слова працівників.
Водночас у Львівській політехніці звернули увагу, що кожен воїн, який захищає народ, попри віросповідання та мову спілкування, заслуговує найвищої поваги.
В одному з корпусів Львівської політехніки почали з’являтися плакати з вимогою відреагувати на скандальні заяви Фаріон і звільнити викладачку.
Нещодавно Ірина Фаріон зробила скандальну заяву, що нібито не може вважати українцями російськомовних військових, назвавши захисників нібито збродом. Це викликало негативну реакцію в суспільстві.
Заступник очільника Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв закликав СБУ перевірити висловлювання Фаріон протягом воєнного стану, щоб не допустити підривну діяльність у тилу.
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