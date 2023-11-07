Вибухи в Севастополі та загибель помічника Залужного: головні події ночі 7 листопада

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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У Севастополі вночі працювала ППО

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі над акваторією моря російські сили протиповітряної оборони начебто збили п’ять ударних дронів.

Зараз дивляться

Згодом він повідомив, що уламки від одного зі збитих БпЛА впали на дах приватного будинку в Андріївці. Місцеві рятувальники намагаються загасити вогонь. Після 5 години пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Зведення Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

РФ наростила виробництво ракет швидше

Російський військово-промисловий комплекс зміг наростити виробництво високоточних ракет швидше, ніж передбачалося раніше.

За словами представника Головного управління військової розвідки Міноборони України (ГУР) Вадима Скібіцького, у росіян у резерві 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного призначення.

У серпні Скібіцький говорив, що у РФ 585 ракет великої дальності. Судячи з усього, запаси ракет із серпня збільшилися на 285 одиниць.

Крім того, у жовтні російські війська виробили 115 високоточних ракет великої дальності: 30 крилатих ракет Іскандер-М, 12 крилатих ракет Іскандер-К, 20 крилатих ракет Калібр, 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 і 4 балістичні ракети Кинджал.

Виборів під час війни не буде

В Україні не буде виборів під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за 6 листопада.

– Зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально, якось так легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів. Я вважаю, що вибори зараз не на часі, – сказав глава держави.

Поліція знайшла військового, який подарував помічнику Залужного гранату

Поліціянти знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадію Частякову гранату, що вибухнула в нього вдома у Чайках Київської області.

Про це офіційно повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко за результатами першочергових слідчих дій.

За його словами, сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Це були гранати нового західного зразка.

Понад 100 британських компаній зізналися у порушенні санкцій проти РФ

Понад 100 компаній Великої Британії зізналися у порушенні санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через повномасштабне вторгнення на територію України.

За інформацією Financial Times, запровадження санкцій проти Росії стало проблемою для британського бізнесу. Через широку інтеграцію РФ у світову економіку іноземні компанії підтримують ділові відносини з підприємствами країни-агресора.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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