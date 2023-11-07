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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЄС має намір рекомендувати почати перемовини про членство України з умовами − Bloomberg

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Виконавчий орган Європейського Союзу у вівторок, 7 листопада, ухвалить остаточне рішення про те, чи варто рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України в ЄС.

Агентство Bloomberg зазначає, що очікується позитивний результат для Києва, але з певними умовами.

Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ і ухвалення законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також “деолігархізацію” та лобіювання.

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За даними джерел видання, остаточне формулювання висновку ще не затверджено.

Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, Брюссель визначив сім кроків, які мав здійснити Київ, щоб просунутися у процесі вступу. Україна виконала чотири з цих етапів – щодо судової системи, незалежності ЗМІ та боротьби з відмиванням грошей – але кілька кроків в інших сферах залишаються невиконаними, зазначили джерела.

Висновок комісії, який оприлюднять 8 листопада, повинні будуть затвердити країни-члени під час саміту лідерів ЄС у грудні.

Якщо лідери ЄС ухвалять рішення про офіційне відкриття переговорів, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу шляхом складання дорожньої карти та перевірки рівня відповідності європейського законодавства українському, паралельно з тим, як Київ завершуватиме очікувані реформи.

Проте, навіть якщо країни-члени дадуть зелене світло, переговори займуть роки, оскільки шлях до членства є довгим і складним. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, її заявка тривала 10 років, перш ніж була офіційно прийнята в 2013-му.

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4 листопада до Києва приїздила з офіційним візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона провела переговори з президентом Володимиром Зеленським.

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Джерело: Bloomberg
Єврокомісія, Європейський Союз, Україна
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