Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 6 листопада українські підрозділи зберегли свої позиції на східному березі Херсонської області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один із російських військкорів стверджує, що, попри атаки окупантів, ЗСУ, як і раніше, утримують позиції в районі Кринок (30 км на схід від Херсона і приблизно 2 км углиб від берегової лінії річки Дніпро).

Зараз дивляться

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська розширили свої позиції на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

Контрнаступ ЗСУ – Сили оборони просунулися на лівому березі Херсонської області

Ще один російський блогер повідомив, що ЗСУ відбили атаку росіян у районі Кринок, а підрозділи 177 морського піхотного полку (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на правому березі Херсонської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: ISW
Війна в Україні, контрнаступ, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА
ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух
Побиття, погрози, струм. Полковнику ФСБ РФ повідомили про підозру за катування цивільних
Полон

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь