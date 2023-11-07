ЗСУ знову мають успіх на лівому березі Херсонської області – ISW
Станом на 6 листопада українські підрозділи зберегли свої позиції на східному березі Херсонської області.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Один із російських військкорів стверджує, що, попри атаки окупантів, ЗСУ, як і раніше, утримують позиції в районі Кринок (30 км на схід від Херсона і приблизно 2 км углиб від берегової лінії річки Дніпро).
Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська розширили свої позиції на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).
Ще один російський блогер повідомив, що ЗСУ відбили атаку росіян у районі Кринок, а підрозділи 177 морського піхотного полку (Каспійська флотилія) обстрілюють українські позиції на правому березі Херсонської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.Василь Саф’янюк