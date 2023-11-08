Скасування відстрочки від призову для студентів після 30 років: в Раду внесли законопроєкт

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт № 9672 , яким пропонується запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації військовозобов’язаних студентів.

Його ініціаторами є нардепи Федір Веніславський (Слуга народу), Ірина Констанкевич (група За майбутнє), Мар’яна Безугла.

Законопроєкт 9672: про що

Законопроєкт вносить зміни до статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він передбачає скасування відстрочки від призову для студенів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту.

Зараз дивляться

Не можна буде мобілізувати лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

У разі ухвалення документа призову на військову службу під час мобілізації не підлягатимуть:

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною чи дуальною формами здобувають освітній рівень, що є вищим за раніше здобуту освіту (в послідовності, визначеній законом Про освіту). Йдеться про студентів, для яких навчання стартувало не пізніше року досягнення ними 30-річного віку.

Докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами.

Зараз під призов не підпадають всі здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами (незалежно від віку).

Крім того, законопроєктом пропонується звільнити від мобілізації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти (чоловіків у віці до 60 років). Мета такого кроку – зберегти педагогічних фахівців.

Чисельність таких працівників по всій Україні становить 4 008 викладачів.

Текст законопроєкту 9672

Чому вносять зміни до правил мобілізації

Як пояснили автори законопроєкту, з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов’язаних призовного віку почали здобувати рівень освіти, “який є рівним, а в більшості випадків навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень”.

Нардепи вважають, що нинішні норми законодавства дозволяють “опосередковане уникнення призову на військову службу під час мобілізації”. І цим скористалися військовозобов’язані.

Наприклад, у 2022 році до закладів освіти зарахований на навчання 106 771 чоловік призовного віку, які почали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним або нижчим за вже здобутий.

У 2023 році станом на 28 серпня чисельність таких осіб становила 74 059 вступників. Проте це не остаточна цифра, оскільки вступна кампанія триватиме до 30 листопада.

Нардепи уточнили, що сьогодні “спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників порівняно з минулим 2022 роком”, зокрема за рівнями: Кваліфікований робітник – 16 848 (порівняно з 2022 роком + 5 563 осіб або + 49%), Фаховий молодший бакалавр – 13 618 (+ 1 549 або + 13% порівняно з минулим роком), Бакалавр – 32 105 (+ 4 544 або + 16%).

– Зазначена практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, формування навчальних груп студентами різних вікових поколінь, непослідовність здобуття різних рівнів освіти негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають незалежність, територіальну цілісність України, – наголошується в пояснювальній записці

Джерело : Верховна Рада

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