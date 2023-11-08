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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Миргороді лунали вибухи, лідера ХАМАСу оточили в бункері: головні події ночі 8 листопада

У Миргороді лунали вибухи, лідера ХАМАСу оточили в бункері: головні події ночі 8 листопада

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи пролунали у Миргороді під час ракетної небезпеки

У Миргороді Полтавської області після опівночі пролунали вибухи під час тривоги.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали та спільноти, що моніторять активність ворожої авіації.

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Згодом вибухи у місті підтвердили місцеві жителі мовнику Суспільне.

Перед цим про ракетну небезпеку у Полтавській області повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Будь-які переговори залежать від України: у Держдепі США заперечують, що підштовхують до “миру” з РФ

В американському Державному департаменті заперечують інформацію про обговорення з українською стороною, щоб країна нібито пішла на переговори з Росією для завершення повномасштабної війни.

Про це заявив журналістам представник Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи низку повідомлень в іноземних ЗМІ. За його словами, будь-які переговори залежатимуть лише від України.

Пропустили першу групу: із сектору Гази почали випускати українців

З сектору Гази розпочалась евакуація українців і вже вдалось випустити першу групу громадян України через КПП з Єгиптом.

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Про це Суспільному розповіли у посольстві України в Єгипті.

Як пише Суспільне із посиланням на місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

Як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

Лідер ХАМАСу оточений в бункері – міністр оборони Ізраїлю

Лідера бойовиків терористичного угруповання ХАМАС Яхья Сінвара оточили в бункері на території сектора Гази.

За інформацією видання Sky News, про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. За його словами, Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перебувають у центрі міста Газа.

Він зазначив, що лідер ХАМАСу в секторі Гази оточений у бункері. Однак ізраїльський міністр не уточнив, де саме розташована ця оборонна споруда.

Україна запропонувала ЄС, як можна позбутися залежності від ядерного сектора РФ – Кулеба

Україна розчарована відсутністю пропозицій Європейського Союзу в питанні санкцій проти російського ядерного сектора. Хоча українська сторона пропонувала варіанти, як можна позбутися залежності від РФ.

Про це заявив іноземним журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його думку, держави ЄС роблять велику помилку, дозволяючи РФ заробляти на ядерній індустрії.

За словами очільника МЗС, Україна разом із компанією Westinghouse запропонувала рішення для руйнування монополії Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах Євросоюзу.

Війна в Україні
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