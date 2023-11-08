У Раді спростовують скасування заочної форми навчання з 2024 року

Парламент України ухвалив закон, яким регулюється вступ до закладів вищої освіти (ЗВО) у 2024 році.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

За його даними, за законопроєкт №10092 в цілому проголосували 285 нардепів. Цим проєктом закону регулюються деякі закони України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року.

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Заочне та вечірнє навчання в Україні

В останній редакції проєкту закону за 28 вересня, яке оприлюднене на сайті Верховної Ради, йдеться про те, що з 2024 року набір вступників на вечірню та заочну форми навчання не проводитиметься.

Втім, як згодом зазначив Железняк у своєму Telegram-каналі, про скасування заочної форми навчання наразі не йдеться.

– Якщо відкрити рішення Комітету з освіти, то побачите що всі норми законопроекту щодо заочної форми були вилучені з законопроекту. Конкретніше ось ця частина: “у пункті 1: а) абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції: “З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра;””.

Примітно, що в рішенні Комітету від 16 жовтня це оформлено як рекомендація до нардепів Верховної Ради. Ймовірно, вона була схвалена, втім сам законопроєкт на сайті парламенту України був оприлюднений ще старий, за 28 вересня. Саме там йдеться про скасування заочної та вечірньої форми навчань у вишах.

Інші аспекти законопроєкту №10092

У тексті законопроєкту передбачено, що протягом 2022, 2023 і 2024 років вступ на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Так, конкурс у ЗВО буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років, проведених із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Згідно із законопроєктом, будуть встановлені вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах. Вони передбачатимуть українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Також із 2024 року не буде проводитись набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра й магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти. Це стосується і здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Окрім цього, законопроєктом звільняються від державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти.

Джерела: Верховна Рада, Залізний нардеп

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