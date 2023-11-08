Вступ України в ЄС. У ЗМІ дізналися умови початку переговорів про членство

Сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія надасть висновок щодо виконання Україною критеріїв, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

Західні ЗМІ неодноразово зазначали, що очікується позитивний результат для Києва, але з певними умовами.

Так, агентство Reuters вказувало, що 8 листопада Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою про членство, однак тоді, коли країни виконають всі необхідні умови. Це означає, що офіційні переговори з Києвом і Кишиневом можуть розпочатися вже в 2024 році.

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У Радіо Свобода, журналісти якого отримали в розпорядження звіт щодо України – внутрішній документ Єврокомісії, повідомляли, що Україна повністю виконала чотири з семи умов.

Так, повністю виконаними вважають:

Впровадження законодавства, яке стосується відбору суддів Конституційного суду України, з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя (ВРП).

Приведення законодавства про боротьбу з відмиванням коштів у відповідність до стандартів FATF. Затвердження стратегічного плану реформування правоохоронного сектору.

Приведення законодавства України у відповідність з Директивою Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги.

Окрім того повідомляється, що для початку переговорів про вступ у ЄС Україна повинна:

схвалити запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключити із закону про запобігання корупції положення, що обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмежують повноваження цього органу щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

схвалити закон про лобіювання, згідно з європейськими стандартами, в рамках деолігархізації;

схвалити закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ й освіту.

У проєкті звіту також окремо наголошено, що Україна має продовжувати боротьбу з корупцією шляхом подальших розслідувань і судових вироків.

Наступний звіт Єврокомісія, йдеться в проєкті нинішнього, підготує до березня 2024 року.

Що відбудеться у разі позитивного рішення Єврокомісії

Якщо ЄС визнає прогрес України у виконанні критеріїв, то наступним кроком стане початок процедури офіційних переговорів про членство в Євросоюзі.

Водночас переговори розпочинаються лише після одноголосного рішення усіх 27 держав-членів ЄС щодо виконання країною-кандидатом всіх проміжних завдань та готовності до початку перемовин.

Так, Будапешт погрожує блокувати початок переговорів з Києвом про вступ до ЄС на саміті у грудні, поки не скасують закон про мову у сфері освіти. Радник Віктора Орбана назвав закон “нестерпним” для життя угорців в Україні.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав “вирішувати проблеми в міру їх надходження”. За його словами, Україна рухається до рішення Європейської ради в грудні цього року про відкриття переговорів.

Джерело : Reuters

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