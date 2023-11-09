Зеленський: Постараємося показати результат цього року, і на 2024-й у нас є план

Політичне та військове керівництво України мають план на ведення воєнних дій протягом 2024 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи в середу по відеозв’язку на конференції Reuters Next.

За його словами, результати намагатимуться продемонструвати ще цього року.

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– Постараємося показати результат цього року. І для нас це дуже важливо, бо ми втрачаємо людей щодня. Менше, ніж росіян, це хороша новина, але людей – це дуже погана новина, – сказав він.

Зеленський зазначив, що “у нас є деякі кроки вперед на Півдні нашої країни. Також є просування на Сході, та деякі, я гадаю, хороші кроки є біля Херсонської області. Я впевнений, що нас чекає успіх”.

Український глава держави нагадав, що повільне ухвалення рішень партнерами України щодо постачання озброєнь призвело до того, що в окупантів був час на мінування окупованих територій.

– Ми чекали на боєприпаси сім місяців – і Росія використала цей час, щоб замінувати все, – сказав він.

Глава держави додав, що протягом наступного року Україна теж має план.

– Так, у нас є план на наступний рік, ми намагаємося його спланувати, але я не буду ділитися, – сказав Зеленський.

Крім того, президент України також прокоментував скептичні настрої щодо перспектив України у деяких колах на Заході.

За його словами, низка республіканців в Конгресі США викликають у Києві стурбованість. Крім того, за словами президента Зеленського, деякі західні лідери вважають, що Україна має мало шансів на перемогу, оскільки її населення менше, ніж у Росії.

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