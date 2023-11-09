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Путін приїхав до Казахстану і знову неправильно назвав ім’я Токаєва

Володимир Путін
Фото: Getty Images

9 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Казахстану, де зустрівся з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим.

В рамках візиту обидва президенти виступали на XIX Форумі міжрегіонального співробітництва, що проходив у Костанаї.

Президент Росії, розповідаючи про взаємний товарообіг із Казахстаном, знову не зміг правильно вимовити ім’я Токаєва.

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– За прямої активної участі регіонів наш взаємний товарообіг із Казахстаном у 2022 році збільшився більш ніж на 10%. Ось, Касим-Жомарт Келемович сказав, що $27 млрд, за нашою статистикою – $28,2 млрд, – сказав Путін.

Примітно, що по батькові президента Казахстану Кемелович, а не Келемович, як це сказав Путін. На це, зокрема, звернули увагу казахстанські ЗМІ.

Путін не вперше невиразно вимовляє ім’я та по батькові Токаєва. Так, у червні минулого року на Петербурзькому економічному форумі Путін назвав Токаєва словосполученням, яке пролунало приблизно як “Кемежам Ішемілєвич”. У січні того ж року Путін під час онлайн-засідання ОДКБ висловив підтримку “Кемелу Жомартовичу”.

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Що обговорювалось між президентами Казахстану та РФ

Казахстанський опозиціонер, керівник інтернет-медіа БАСЕ Айдос Садиков в коментарі Фактам Тижня заявив, що публічно Путін та Токаєв обговорили лише економічну частину своєї зустрічі.

– Буквально кілька годин тому ми дізналися шокуючі цифри з вуст Путіна і Токаєва. Токаєв озвучив, що в Казахстані майже половина іноземних підприємств (19 тис. з 42 тис.)  є російськими за участю російського капіталу, – каже Садиков.

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На думку опозиціонера, співробітництво між Токаєвим та Путіним лише поглиблюється.

– Можна констатувати стовідсотковий факт, що режим Токаєва відверто цинічний і цілком відкрито допомагає режиму Путіна обходити санкції, – вважає Садиков.

Примітно, що це стало третьою міжнародною поїздкою Путіна після того, як президента РФ оголосили в розшук в Міжнародному кримінальному суді (МКС) через викрадення українських дітей.

За словами Садикова, лише офіційні дані вказують на те, що для зустрічі Путіна з Токаєвим було витрачено 13 млрд тенге (близько $30 млн). Очікувалось, що Путін прибуде до Костанаї, де проводиться форум, втім глава Кремля прилетів в Астану. В Костанаї, за словами Садикова, для Путіна готувався бункер, місця для охорони тощо.

Своєю чергою, на думку українського політолога та директора аналітичного центру Політика Миколи Давидюка, для Токаєва важливо продемонструвати Путіну, що Казахстан рухається в бік Китаю, а не Росії.

Цей візит Путіна до Казахстану може також бути спробою глави Кремля врегулювати відносини з Токаєвим, який нещодавно обмежив продаж Росії товарів подвійного призначення.

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Джерела: Факти тижня, MAITANOV_online, Микола Давидюк

Володимир Путін, Казахстан, Росія
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