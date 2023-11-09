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ВР у першому читанні підтримала законопроєкт щодо спрощення зміни цільового призначення землі

Верховна рада
Фото: УНІАН

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №9627, який передбачає значне спрощення процедури зміни цільового призначення землі.

Про це повідомив народний депутат від Слуги народу Дмитро Кисилевський.

За його словами, процедури зміни цільового призначення земельних ділянок це корупційний ринок, обсяг якого вимірюється мільярдами гривень. Тепер розв’язати цю проблему має новий закон.

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Переведення землі з сільськогосподарського у промислове призначення зазвичай займає 12-36 місяців.

Законопроєкт №9627 передбачає, що зміна цільового призначення земельної ділянки відбуватиметься за спрощеною процедурою. Підставою для зміни буде мотивований висновок уповноваженого органу містобудування та архітектури сільської, селищної, або міської ради щодо можливості розміщення на земельній ділянці відповідного об’єкта.

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ВР у першому читанні підтримала законопроєкт щодо спрощення зміни цільового призначення землі

Документом пропонується спростити порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок (окрім земель, які належать до категорій природно-заповідного фонду тощо) для розміщення таких об’єктів:

  • будівель промислових і складів;
  • будівель сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства;
  • трубопроводів, комунікацій і ліній електропередачі (окрім магістральних нафтопроводів і магістральних газопроводів);
  • комплексних промислових споруд (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд і печей для спалювання відходів; електростанцій атомних).

Розробка окремої містобудівної документації та документації із землеустрою тепер не потрібна. Нова процедура зміни цільового призначення землі займатиме близько 1,5 місяця.

Документ, який буде підставою для зміни цільового призначення землі, буде також особливим видом містобудівних умов та обмежень, що дозволить починати проєктування об’єкта будівництва. Тут корупціонери вже не зможуть гальмувати чи зупиняти створення нового промислового підприємства, чи об’єкта енергетики. Відповідно інвестори зможуть швидше почати будувати нові критично важливі підприємства.

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Я далекий від думки, що законопроєкт не зустріне спротиву, принаймні прихованого. Але переконаний, що в умовах війни Україна не може собі дозволити роками годувати корупціонерів для розв’язання простої, по суті, задачі, яка може зайняти півтора місяця, наголосив нардеп.

Законопроєктом №9627 передбачена спрощена процедура на період воєнного стану та протягом п’яти років із моменту його припинення або скасування. Спрощена процедура діятиме на територіях за межами населених пунктів там, де відсутня затверджена містобудівна документація, і для визначеного законом переліку об’єктів.

Така спрощена процедура зміни цільового призначення землі діє з середини 2022 року для портів, релокованих підприємств і модульних містечок. Законопроєктом №9627 пропонується розширити її застосування на об’єкти промисловості й енергетики.

Верховна Рада, Земля
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