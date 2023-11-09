Скандал з Фаріон: У МОН підтримують вимоги студентів щодо звільнення професорки
У Міністерстві освіти та науки України відреагували на скандал з професоркою Львівського політехнічного університету Іриною Фаріон, яка заявила, що не вважає українцями тих військових, які спілкуються на фронті російською мовою.
У відомстві повідомили, що підтримують вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць.
При цьому додали, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює виш.
У МОН зазначили, що крім освітньої функції університети мають формувати особистість та світогляд студента, тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей.
Зокрема, гідність людини та повагу до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.
– Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО (заклад вищої освіти) не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві освіти та науки додали, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти. А тому університети несуть відповідальність за те, щоб ці люди були “не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань”.
Реакція керівництва університету
Керівниця центру комунікацій Львівського політехнічного університету Наталія Павлишин повідомила журналістам, що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері, 7 листопада, є незмінною.
У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.
Скандальна заява Фаріон
Нещодавно у програмі Рандеву з Яніною Соколовою журналістка звернула увагу Фаріон на те, що деякі військові бригади Азов та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою навіть в бою.
У відповідь Фаріон заявила, що категорично це не приймає, та що не може назвати українцями російськомовних захисників, зокрема бійців бригади Азов. Це викликало обурення серед українських воїнів, які захищають державу.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова