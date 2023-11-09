У Києві консулка допомагала громадянам із терористично ризикових країн Азії виїхати до ЄС

Служба безпеки України викрила українську консулку, яка допомагала нелегалам із “терористично ризикових” країн Азії переїхати до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України у Києві викрили консулку посольства України в одній із країн Центральної Азії.

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Дипломат за гроші пропонувала громадянам із південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу транзитом через Україну. Посадовиця оформлювала іноземцям студентські українські візи. Вартість такої послуги становила до $3 тис. з людини.

У схемі брали участь ще два іноземці. Вони шукали клієнтів, розповідали умови поїздки та передавали гроші організаторці.

Зараз відомо, що послугами української консулки та її поплічників скористалося до 900 вихідців із країн терористичного ризику.

На гроші від незаконної діяльності дипломат купувала елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.

Як встановило розслідування, посадовиця склала Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення Інституту молоді у Москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні чиновниці, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі консулці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Їй загрожує до 9 років в’язниці з конфіскацією майна. Спільників фігурантки мають оголосити в міжнародний розшук.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що до корупції серед співробітників МЗС у них нульова толерантність, а тому має бути справедливе покарання.

– Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7, – йдеться у повідомленні МЗС.

Підозрювану вже викликали із закордонного відрядження, а МЗС цілковито сприяє слідству.

З метою унеможливлення подальших зловживань негайно посилено контроль за виданням українських віз в усіх дипломатичних установах.

Джерело : СБУ

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