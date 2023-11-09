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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Луганську чекають на Україну, тому допомагають: Юсов про ліквідацію воєнного злочинця Філіпоненка

філіпоненко

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували колишнього голову так званого Міноборони “ЛНР” Михайла Філіпоненка.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, ліквідація воєнного злочинця є чітким сигналом для усіх інших зрадників та колаборантів: або здатися українському правосуддю, або чекати на відплату в інший спосіб.

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Філіпоненко безпосередньо відповідав за організацію катівень для військових і цивільних полонених. Крім того, сам безпосередньо брав участь у тортурах.

Попри те, що Михайло Філіпоненко не мав якоїсь важливої посади у окупантів, він був там дуже важливою фігурою.

Сама спецоперація з ліквідації воєнного злочинця готувалася ретельно і довго. Було важливо гарантувати безпеку для виконавців цього завдання. Андрій Юсов наголосив, що це далеко не перша успішна операція Сил безпеки України на окупованих територіях. Самі ж загарбники та колаборанти не можуть якось відкрито реагувати на такі події, бо це є прямим визнанням, що їхня безпека “абсолютно дірява”.

– Здебільшого місцеве населення підтримує Україну, чекає на Україну і допомагає українським Силам безпеки й оборони карати ворогів і зрадників, – зауважив представник ГУР.

А ще він наголосив, що такі спецоперації просто не можливі без підтримки місцевого населення.

Філіпоненко народився 1975 року в Луганську, закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури. Служив у так званій народній міліції “ЛНР”. Воював на фронті проти України. У вересні 2023 року обраний “депутатом Народної ради ЛНР”.

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Фото: ГУР Міноборони

Андрій Юсов, Війна в Україні, ГУР, Луганськ
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